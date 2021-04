Polizeihund biss Spaziergänger: Land NRW zahlt 3500 Euro

Der Diensthund der Polizei war im Wald nicht angeleint gewesen und hatte sich regelrecht in den Arm des Klägers verbissen und den Taxifahrer zu Boden gezerrt. Selbst der Diensthundeführer, in Zivil unterwegs, hatte Schwierigkeiten, den Schäferhund vom Mann zu trennen. Der Taxifahrer musste operiert werden, war mehrere Tage stationär in der Klinik und anschließend vier Monate arbeitsunfähig. Die Hand sei fast zwei Jahre nach dem Vorfall immer noch nur eingeschränkt nutzbar, so der Kläger. Seinen Job als Taxifahrer habe er aufgegeben.

© dpa-infocom, dpa:210422-99-312958/2