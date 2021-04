Junge mit Luftdruckwaffe verletzt: Stiefvater unter Verdacht

Königswinter (dpa/lnw) - Zwei Wochen nachdem in Königswinter ein elfjähriger Junge schwere Verletzungen durch eine Luftdruckwaffe erlitten hat, ist der Stiefvater des Kindes unter Tatverdacht geraten. Staatsanwaltschaft und Mordkommission gingen davon aus, dass 32 Jahre alte Mann dem Kind die Verletzungen zugefügt habe, teilte die Polizei am Donnerstag in Bonn mit. Der Mann sei festgenommen worden, mache aber keine Angaben. Er besitze eine Luftdruckwaffe.

Von dpa