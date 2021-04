OVG: Erste Entscheidung zu strittiger Ausgangssperre

Münster (dpa/lnw) - Das Oberverwaltungsgericht Münster hat noch für diesen Donnerstag seine erste Entscheidung in einem Eilverfahren über nächtliche Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Pandemie angekündigt. Entschieden werden soll über eine Beschwerde aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein gegen einen Beschluss der ersten Instanz, wonach die Richter die kreisweit geltende Ausgangssperre zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr für Menschen ohne triftigen Grund als nicht ausreichend begründet beanstandet hatten. In enger Abstimmung mit dem Land hatte der Kreis Siegen-Wittgenstein Rechtsmittel gegen diese Einschätzung eingelegt. Andere Verwaltungsgerichte der ersten Instanz waren in ähnlichen Eilverfahren zuletzt zu einer anderen Einschätzung als ihre Arnsberger Kollegen gekommen.

Von dpa