Düsseldorf begrüßt Verschärfung der Corona-Regeln

Die Deutsche Fußball Liga hatte wie erwartet die Corona-Regeln für den Saisonendspurt in der Bundesliga und 2. Bundesliga verschärft. Demnach müssen sich alle 36 Profivereine vor den beiden letzten Spieltagen ab dem 12. Mai komplett von der Außenwelt abschotten. Bereits vom 3. Mai an darf sich der jeweils in das regelmäßige PCR-Testungsprogramm eingeschlossene Personenkreis aller Vereine um Lizenzmannschaft, Trainerteam sowie Mannschaftsbetreuer ausschließlich im häuslichen Umfeld oder auf dem Trainingsgelände beziehungsweise im Stadion aufhalten. Die Kontaktreduzierung soll zu einer weiteren Minimierung des Infektionsrisikos beitragen.

