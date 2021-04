Nachwuchs-Kabarettpreis «Schwarzes Schaf» startet Finale

Duisburg (dpa/lnw) - Der niederrheinische Kabarettpreis «Das Schwarze Schaf» lädt für den 1. Mai zum digitalen Finale in der Duisburger Mercatorhalle ein. Fünf Künstler und Künstlerpaare aus ganz Deutschland hätten sich in den Vorrunden qualifiziert, teilte die Mercator-Stiftung, die den Wettbewerb fördert, am Donnerstag mit: Beier & Hang, Florian Hacke, die Goldfarb-Zwillinge, Martin Valenske & Henning Ruwe und Peter Fischer.

Von dpa