Diebe stehlen Reifen im Wert von rund 100 000 Euro

Rhein-Erft-Kreis (dpa/lnw) - Unbekannte Diebe haben in Bergheim bei Köln 60 bis 70 Komplettreifensätze im Wert von knapp 100 000 Euro gestohlen. Um an die Beute auf dem Gelände eines Autohändlers zu kommen, brachen sie vier Überseecontainer auf, in denen die Reifen gelagert waren. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter nach Polizeiangaben vom Donnerstag über ein gewaltsam geöffnetes Tor zunächst auf das Gelände einer Nachbarfirma. Dann durchtrennten sie mehrere Zäune, luden die etwa 280 hochwertigen Räder auf einen Lastwagen und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen.

Von dpa