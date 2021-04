Geld bei Greensill: Herzzentrum kriegt vier Millionen zurück

Düsseldorf (dpa) - Auch das Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen hatte Geld bei der insolventen Bremer Greensill-Bank angelegt. Die vier Millionen Euro seien samt Zinsen inzwischen vom Einlagensicherungsfonds erstattet worden, teilte Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) in seiner am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine kleine Anfrage von zwei AfD-Landtagsabgeordneten mit. Das Land NRW ist mit 50 Prozent an der Betriebsgesellschaft der Klinik beteiligt.

Von dpa