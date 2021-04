Tödlicher Wohnungsbrand in Neuss

Neuss (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Neuss ist ein Mensch ums Leben gekommen. Es handele sich nach ersten Erkenntnissen um eine Bewohnerin, die von den Einsatzkräften tot aufgefunden worden sei, erklärte die Polizei am Donnerstag. Andere Bewohner hätte sich ins Freie gerettet.