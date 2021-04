Ein Toter bei Wohnungsbrand in Neuss

Neuss (dpa/lnw) - Bei einem Brand in Einfamilienhaus in Neuss ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Person wurde zunächst vermisst und kurze Zeit später von den Einsatzkräften tot aufgefunden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Demnach war das Feuer am Mittwochabend in einem zweistöckigen Reihenhaus ausgebrochen und drohte zwischenzeitlich auf ein angrenzendes Gebäude überzugreifen. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden, hieß es. Details und Schadenshöhe waren zunächst unbekannt.

Von dpa