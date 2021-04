Zorc bedauert Schalke-Abstieg: Derby wird uns fehlen

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat den Abstieg des Revierrivalen FC Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga bedauert. «Was uns fehlen wird, hier im Ruhrgebiet, aber in der Bundesliga insgesamt, ist dieses Derby. Es war das größte innerhalb Deutschlands. Es ist schade, dass sie runtergehen», sagte Zorc am Mittwoch dem TV-Sender Sky am Rande des Ligaspiels gegen den 1. FC Union Berlin.

Von dpa