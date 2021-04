Schalkes Sportchef Knäbel fassungslos über Gewalt gegen Team

Gelsenkirchen (dpa) - Sportvorstand Peter Knäbel ist fassungslos über die Gewaltausbrüche einiger Anhänger des FC Schalke 04 nach dem besiegelten Bundesliga-Abstieg des Fußball-Traditionsvereins. Knäbel bezeichnete das in einer Videobotschaft, die am Mittwoch in einer E-Mail an alle Mitglieder des Revierclubs verschickt worden war, als «desaströs, wenn man sich um Leib und Leben unserer Mitarbeiter fürchten muss.»

Von dpa