Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 50-Jährige nach eigenen Angaben die Entenfamilie gesehen, die gerade über die Straße watschelte. Er ging in die Eisen - der Fahrer hinter ihm konnte aber nicht mehr schnell genug bremsen. Auch der Mann am Steuer des dritten Lastwagens in der Reihe schaffte es nicht, zu stoppen.

Der Mann im Lastwagen in der Mitte wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 35 000 Euro. Die Tiere haben offensichtlich überlebt - von ihnen war laut Augenzeugen am Unfallort nichts mehr zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-296355/2