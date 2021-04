Zeuge im Mordprozess nach 25 Jahren: Mehrere wussten es

Aachen (dpa/lnw) - Im Prozess wegen eines Mordes vor fast 25 Jahren hat am Mittwoch ein wichtiger Zeuge über die Schilderung der Tat durch den Angeklagten berichtet. Der 51-Jährige habe damals bei ihm in der Kfz-Werkstatt gearbeitet und von dem Mord erzählt, sagte der Mann im Prozess vor dem Landgericht in Aachen. Demnach wurde die Bluttat Ende 1996 vom Bruder dieses Zeugen sowie dem Angeklagten begangen, um an 5000 Mark des Opfers zu kommen. Seinerzeit hätten mehrere davon gewusst, meinte der Zeuge. Sein Bruder, der mutmaßliche Mittäter, starb 1997 bei einem Unfall in der Türkei.

Von dpa