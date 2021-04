Neururer: Vorfälle an Schalker Arena «erschreckend»

Gelsenkirchen (dpa) - Der frühere Schalke-Coach Peter Neururer (65) hat sich schockiert über die Vorfälle nach der Rückkehr des Absteigers nach Gelsenkirchen geäußert. «Das hat mit Schalke 04 nichts zu tun», sagte der Fußballlehrer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Dass die Mannschaft bei ihrer Rückkehr in der Nacht nach dem 0:1 am Dienstagabend in Bielefeld, das den Abstieg der Schalker besiegelt hatte, «von irgendwelchen Leuten attackiert wird», sei die «Krönung des Ganzen». Er nannte die Situation «erschreckend».

Von dpa