Zahl der Geburten 2020 stabil: Besonders viele im Dezember

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im vorigen Jahr mehr als 170 000 Kinder auf die Welt gekommen. Die Zahl liege in etwa auf dem Niveau von 2019, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mit. Besonders stach der Dezember 2020 heraus: In dem Monat wurden fast 15 000 Kinder geboren - das waren knapp elf Prozent mehr als im Dezember 2019.

Von dpa