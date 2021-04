Einbrecher erbeuten Luxus-Räder für rund Hunderttausend Euro

Havixbeck (dpa/lnw) - Einbrecher haben in Havixbeck (Kreis Coesfeld) 25 hochwertige Fahrräder und 50 teure Reifen im Wert von gut Hunderttausend Euro erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die unbekannten Täter in der Nacht zum Dienstag ein Seitenfenster aufgehebelt und die Räder mitgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher ihre Beute mit einem Transporter wegbrachten. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

Von dpa