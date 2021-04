Geschützter Graupapagei landet beim Zoll

Dortmund (dpa) - Ausgerechnet an einem Fenster des Zolls in Dortmund, der auch für Artenschutz zuständig ist, ist ein geschützter Graupapagei gelandet. Das Tier saß am Dienstagmorgen plötzlich auf einer Fensterbank im vierten Stock, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. «Der Kollege dachte erst, es sei eine Taube», sagte eine Sprecherin. Er sei sehr zutraulich gewesen und habe sich widerstandslos ins Gebäude heben lassen.

Von dpa