FC Sevilla leidet mit S04: «Fahrt bald aus der Schacht»

Sevilla (dpa) - Der vierte Bundesliga-Abstieg des FC Schalke 04 wird auch in Andalusien bedauert. Der FC Sevilla twitterte am Dienstagabend nach Schalkes 0:1 (0:0) bei Arminia Bielefeld auf - grammatikalisch nicht ganz korrektem - Deutsch: «Besonders in dunklen Zeiten muss man zusammenhalten. Kumpels, fahrt bald aus der Schacht aus. GLÜCK AUF!» Der Tweet war eine Antwort auf das «Tut noch mehr weh als erwartet. Scheiße!» des FC Schalke selbst. Durch die Niederlage in Bielefeld ist der vierte Bundesliga-Abstieg des Revierclubs perfekt. Schalke und Sevilla verbindet seit einem Duell im UEFA-Pokal-Halbfinale 2006 eine Freundschaft.

Von dpa