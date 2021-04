Schalke startet in Bielefeld mit Mustafi und Paciência

Bielefeld (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 beginnt das Spiel bei Arminia Bielefeld am Dienstagabend mit Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi und Offensivspieler Gonçalo Paciência. Der Abstieg des Revierclubs würde bei einer Niederlage in der Partie des 30. Spieltags besiegelt werden. Winter-Zugang Mustafi war zuletzt beim 0:4 gegen den SC Freiburg eingewechselt worden. In der Verteidigung fehlt bei den Königsblauen hingegen Timo Becker. Paciência steht nach langer Verletzungspause erstmals wieder in der Startformation.

Von dpa