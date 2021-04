Kutschaty: Theater um Kandidatur hat Demokratie geschadet

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zur Nominierung als Kanzlerkandidat der Union gratuliert, den langen Machtkampf aber auch scharf kritisiert. «Das Theater der vergangenen Tage bei CDU und CSU hat unserer demokratischen Kultur massiv geschadet», erklärte der SPD-Partei- und Fraktionschef am Dienstag. Laschet müsse sich nun endlich der Bekämpfung der Corona-Pandemie widmen. «Die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen leidet unter seinem Nichthandeln in dieser Hochphase der Krise.»

Von dpa