Rose greift mit Gladbach Europacup-Plätze an

Mönchengladbach (dpa) - Trainer Marco Rose nimmt vor seinem Abschied bei Borussia Mönchengladbach weiter die Rückkehr auf die Europapokal-Plätze in der Fußball-Bundesliga ins Visier. «Die Spiele werden weniger, wir müssen noch ein paar Punkte draufpacken, um drin zu bleiben. Wir brauchen einen guten Endspurt», sagte Rose, der zur kommenden Saison Cheftrainer beim Liga-Rivalen Borussia Dortmund wird, am Dienstag. Fünf Spieltage vor dem Saisonabschluss ist der Tabellensiebte am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim zu Gast.