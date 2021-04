Deutsche Telekom investiert in Blockchain-Netzwerk Celo

Bonn/Berlin (dpa) - Die Deutsche Telekom hat sich an dem offenen Blockchain-Projekt Celo beteiligt, mit dem länderüberschreitende Zahlungen und Überweisungen über das Mobiltelefon ermöglicht werden. Das teilten beide Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Wie hoch das Investment genau ausfällt, wollten die Firmen nicht sagen. Ein Telekom-Sprecher sprach aber von einem langfristig orientierten und nachhaltigen Engagement.