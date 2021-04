Amsterdamer Justiz: Auslieferung von Drach Formsache

Amsterdam (dpa) - Die Auslieferung des früheren Reemtsma-Entführers Thomas Drach aus den Niederlanden nach Deutschland ist nach Ansicht der Amsterdamer Staatsanwaltschaft nur eine Formsache. Es gebe keinerlei Gründe, den Auslieferungsantrag der Kölner Justiz abzulehnen, sagte eine Vertreterin der Anklage am Dienstag in Amsterdam vor Gericht. Drach selbst führte auch keine Einwände an. In einer kurzen Sitzung hatte das Gericht über den Antrag beraten. Ein Urteil wird am 4. Mai verkündet.

Von dpa