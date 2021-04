Digitale Endgeräte: Landes-Fördertöpfe fast ausgeschöpft

Aus dem gut eine Milliarde Euro schweren Digitalpakt Schule des Bundes haben die NRW-Schulträger, also Kommunen und private Träger, bis zum 1. April bislang gut 341 Millionen Euro beantragt. Aus dem zu zehn Prozent über die Länder mitfinanzierten Förderprogramm für Investitionen in die digitale Infrastruktur der Schulen stehen Nordrhein-Westfalen bis 2024 insgesamt 1,054 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Schulträger können noch bis zum Jahresende Gelder beantragen. Förderfähig sind dabei etwa in der beruflichen Ausbildung VR-Brillen für das Erlernen der Bedienung von Maschinen oder interaktive Tafeln an Schulen.

«Um zeitgemäße Bildung zu ermöglichen, unterstützen wir die Schulträger bei der Digitalisierung der Schulen mit erheblichen finanziellen Mitteln», erklärte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). «Ich freue mich, dass die Kommunen von diesem Angebot immer stärker Gebrauch machen.»

© dpa-infocom, dpa:210420-99-273357/2