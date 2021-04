Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Wuppertal

Wuppertal (dpa/lwn) - Bei einem Wohnungsbrand in Wuppertal ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei den Löscharbeiten wurde eine Leiche geborgen. Nähere Angaben zur Identität konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Feuerwehr musste mehrere Menschen in Sicherheit bringen. Sie konnten laut Polizei aber wenig später in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa