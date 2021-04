Aachen (dpa) - Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Auffinden eines getöteten Mannes in einem einsamen Wäldchen am Niederrhein beginnt am heutigen Dienstag (09.00 Uhr) der Mordprozess. Vor dem Landgericht Aachen ist ein 51 Jahre alter Mann angeklagt. Er soll zusammen mit einem inzwischen gestorbenen Komplizen das Opfer, einen damals 43 Jahre alten Mann, grausam und aus Habgier ermordet haben.

Der aus der Nähe von Aachen stammende Angeklagte war vor rund einem halben Jahr aufgrund von Zeugenaussagen festgenommen worden. Das Landgericht hat bis in den Mai hinein acht Verhandlungstage geplant. Am Dienstag ist der frühere Leiter der Krefelder Mordkommission als Zeuge geladen.

Der Tote war am 8. Dezember 1996 in Rheurdt-Schaephuysen nördlich von Krefeld entdeckt worden. Mehr als 20 Jahre war seine Identität ungeklärt, der Fall ein «Cold Case» geworden. Durch ein von der Kripo überarbeitetes Bild wurde das Opfer als zur Tatzeit 43-jähriger Mann aus dem Raum Aachen identifiziert. Der geschiedene Wohnmobil-Händler war von seiner Familie nicht als vermisst gemeldet worden. Vier Wochen nach Bekanntgabe der Identität wurde der Angeklagte festgenommen.

© dpa-infocom, dpa:210419-99-267384/2