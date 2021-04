Duisburg (dpa/lnw) - Ein Totschlagsprozess gegen einen Vater, der seinen wenige Wochen alten Sohn getötet haben soll, ist vom Landgericht Duisburg kurzfristig verschoben worden. Der Prozess beginnt nach Gerichtsangaben nicht wie geplant am Dienstag. Der Angeklagte sei in Quarantäne, hieß es am Montagnachmittag. Der Prozess soll nun voraussichtlich im Mai starten.

Von dpa