Verkehrsschild trifft Rollstuhlfahrer: Schwer verletzt

Duisburg (dpa/lnw) - Ein Verkehrsschild ist in Duisburg bei einem Autounfall auf die Beine eines unbeteiligten Rollstuhlfahrers geschleudert worden. Der Mann erlitt durch den Vorfall am Samstag mehrere Brüche, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Unbekannter war gegen das Schild gefahren, das samt Pfahl aus der Verankerung riss und den Mann im Rollstuhl traf. «Zeugen beobachteten noch, wie der Autofahrer ohne sich zu kümmern flüchtete», so die Polizei. Sie sucht nun nach Zeugen.

Von dpa