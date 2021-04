DFB- und Bayer-Trainer Wolf: «Traue Hansi Flick alles zu»

Im ersten Spiel nach der Abschiedsankündigung zum Saisonende trifft Flick mit dem FC Bayern am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) auf Bayer Leverkusen, das bis zum Saisonende vom etatmäßigen U18-Nationaltrainer Wolf betreut wird. Dass die Unruhen um den Trainer den Fast-schon-wieder-Meister negativ beeinflussen, glaubt Wolf nicht. Im Gegenteil. «Die Situation mit Hansi scheint sie sportlich nicht zu treffen, sondern eher noch mal zu vereinen», sagte der 40-Jährige: «Wenn du bei Bayern spielst, brauchst du eh eine starke Mentalität.»

Dennoch rechnet sich Bayer, das wohl auf den am Samstag gegen den 1. FC Köln (3:0) ausgefallenen Jungstar Florian Wirtz zurückgreifen kann, in München etwas aus. «Wir haben auch unsere Fähigkeiten und Waffen. Mit dem Rückenwind des Derby-Sieges und den Fähigkeiten unserer Spieler trauen wir uns was zu», sagte der Trainer: «Also gilt: Vollgas voraus!»

