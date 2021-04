Land ordnet Corona-Notbremse für Kreis Soest ab Dienstag an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für den Kreis Soest hat das Land NRW eine ab Dienstag geltende Corona-Notbremse angeordnet. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mit. In dem Kreis habe der Inzidenzwert am Samstag drei Tage hintereinander über der kritischen Marke von 100 gelegen, hieß es zur Begründung. Am Sonntag lag die Inzidenz laut Robert Koch-Institut aber leicht unter 100: bei 98,7.

Von dpa