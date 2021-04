Kirschblüte: Maskenpflicht in der Altstadt verlängert

Bonn (dpa/lnw) - Wenig frühlingshaften Temperaturen zum Trotz hat die Bonner Kirschblüte am Wochenende wieder viele Schaulustige in die Altstadt gezogen. Fußgänger, die die Kirschblüte bewundern möchten, müssen jedoch weiterhin eine medizinische Maske in der Altstadt tragen. Die Stadt hat die Maskenpflicht, die zunächst nur bis zum 18. April dauern sollte, bis Ende des Monats verlängert. Wenn der Andrang zu groß wird oder sich Verstöße gegen die Corona-Regeln häufen, sollen einzelne Straßen auch gesperrt werden.