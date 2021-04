Höxter (dpa/lnw) - Polizei und Ordnungsamt haben am Samstag in Höxter eine Hochzeitsfeier mit mehr als 50 Gästen aufgelöst. Die Feiernden hätten sich auf einem Festplatz getroffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen die Beteiligten sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Von dpa