Chef der Senioren-Union wirbt für Laschet

Laschet habe «das wichtige Talent zu integrieren. Nicht nur in der Partei, sondern auch die Menschen im Land», sagte Wulff. «Und das erscheint mir zu den wichtigsten Aufgaben zu gehören, vor denen wir derzeit stehen: Corona-Krise, Klimawandel, gesellschaftlicher Zusammenhalt.»

Die von Laschet und Söder selbst gesetzte Frist für eine Einigung im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur läuft an diesem Sonntag ab. Ob die beiden Rivalen bis zum Abend oder frühen Montagmorgen eine Lösung finden, oder ob am Ende doch noch die Unionsfraktion wohl an diesem Dienstag entscheiden muss, war zunächst unklar. Am Samstag hieß es aus Unionskreisen lediglich, Laschet und Söder seien in guten und konstruktiven Gesprächen.

© dpa-infocom, dpa:210418-99-249198/2