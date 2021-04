CDA-Chef Laumann für Laschet: «Auf ihn ist Verlass»

Berlin (dpa) - Im Machtkampf um die Unions-Kanzlerkandidatur unterstützt der Arbeitnehmerflügel CDA den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. CDA-Chef Karl-Josef Laumann, der in Nordrhein-Westfalen in Laschets Kabinett auch Sozialminister ist, sagte der «Bild am Sonntag»: «Armin Laschet ist der richtige Kanzlerkandidat der Union, weil er eine Politik der Mitte und des Ausgleichs verkörpert. Auf ihn ist Verlass, er steht zu seinem Wort. Das ist nicht ganz unwichtig in der Politik.»

Von dpa