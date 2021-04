Kramp-Karrenbauer wirft CSU mangelnden Respekt vor

Berlin (dpa) - Die Verteidigungsministerin und frühere CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat der Schwesterpartei CSU schwere Vorwürfe im Streit um die Kanzlerkandidatur gemacht. Wenn man die Legitimität von Parteigremien in Frage stelle und sie als «Hinterzimmer» bezeichne, dann schade das «dem gegenseitigen Respekt, der Zusammenarbeit in der Union», sagte sie am Samstag bei den Königsbronner Gesprächen der Konrad-Adenauer-Stiftung. «Und im Übrigen schadet es auch den repräsentativen Strukturen, die wir in der Bundesrepublik haben.»

Von dpa