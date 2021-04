Ski-Saison in Winterberg dauert an

Mindestens in den vergangenen 20 Jahren habe die Saison noch nie so weit in das Frühjahr hineingeragt wie in dieser für die Skiliftbetreiber ansonsten eher schwierigen Corona-Zeit, heißt es bei der Wintersport-Arena Sauerland. Einerseits seien so gute Wintersportbedingungen um diese Jahreszeit selten - frostige Nächte sorgten dafür, dass sich die auch mit künstlich erzeugtem Schnee hergestellte Piste gut präparieren lasse -, andererseits sei in anderen Jahren das Besucherinteresse um diese Zeit nicht mehr so enorm. «Jetzt merken wir deutlich: Mangels anderer Freizeitalternativen und weil die Leute so lange warten mussten, können sie gar nicht genug bekommen», so Schulten.

Wegen der Pandemie-Beschränkungen waren erst Anfang März Lifte in Betrieb genommen worden. Damit es auf den Pisten nicht zu voll wird, sind die Ticketkontingente auf ein Fünftel des möglichen Besucheraufkommens gedeckelt. Auch die Polizei zeigte sich zufrieden. Die Situation in Winterberg laufe problemlos und die Wintersportler würden sich an die Corona-Regeln halten, sagte ein Sprecher. Am Samstag habe es am Vormittag keine Einsätze gegeben.

Winterberg will seine Lifte bis mindestens nächste Woche (25. April) laufen lassen - mit einer je nach Nachfrage leicht reduzierten Zahl von fünf bis zehn Liften. Wie es danach weitergehe, sei noch offen, berichtete Sprecherin Schulten. Im benachbarten hessischen Willingen ist am Samstag der letzte Tag im Skigebiet. Dort seien drei Lifte geöffnet.

