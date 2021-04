Autofahrerin bei Unfall in Hamm schwer verletzt

Hamm (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Hamm ist eine 54-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und rammte einen Fahnenmast. Letztlich kam das Auto an einer Begrenzungsmauer zum Stehen. Die Fahrerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.