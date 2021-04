Funkel vor Derby: «Für mich ist es ein rheinisches Duell»

Köln (dpa) - Friedhelm Funkel tut sich vor seinem ersten Spiel als neuer Trainer des 1. FC Köln beim Nachbarn Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) schwer, das Spiel als «Derby» zu bezeichnen. «Für mich ist es mehr ein rheinisches Duell», sagte der 67-Jährige am Freitag. «Es sind zwei Vereine, die relativ nah am Rhein liegen. Die einen linksrheinisch, die anderen rechtsrheinisch. Aus der Entfernung und aus meiner damaligen Zeit stieg immer gegen Borussia Mönchengladbach das eigentliche Derby. Das habe ich noch so in Erinnerung», fügte der Köln-Rückkehrer an.

Von dpa