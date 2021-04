Chipmangel: Ford setzt Produktion in einigen Werken aus

Köln (dpa) - Aufgrund von Lieferengpässen bei Halbleiterbauteilen in der Corona-Pandemie hält der Autobauer Ford die Produktion in einigen Werken an. «Wir prüfen täglich die Auswirkungen auf unsere Produktionsplanung», teilte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag mit. «Aufgrund der angespannten Liefersituation wird die Produktion in unserem Werk in Saarlouis vorerst vom 19. April bis 18. Mai pausieren.»

Von dpa