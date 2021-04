Ausgangsbeschränkungen bisher in fünf NRW-Kommunen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bisher gelten in fünf Kommunen in Nordrhein-Westfalen Ausgangsbeschränkungen zur Vorbeugung gegen Corona-Infektionen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mitteilte, sind dies Minden-Lübbecke, Siegen-Wittgenstein, der Märkische Kreis, Remscheid und Hagen. Für den Oberbergischen Kreis und für Köln habe das Ministerium Ausgangssperren ab den kommenden Tagen zugestimmt. Sie gelten künftig nachts.

Von dpa