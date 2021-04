Augsburg ohne Personalsorgen ins Spiel gegen Bielefeld

Mit einem Sieg würde der FCA den Vorsprung auf die Arminia und den Relegationsplatz auf neun Punkte vergrößern.

Von den Ostwestfalen erwartet der frühere Nationalspieler eine heftige Gegenwehr. Die Mannschaft von Coach Frank Kramer hatte zuletzt in vier Ligaspielen sieben Punkte geholt und dabei unter anderem mit einem 2:1 in Leverkusen und einem 1:0 am vorigen Wochenende gegen Freiburg überrascht. «Die werden her kommen und sagen: Wenn wir in Leverkusen gewonnen ahben, dann wollen wir das auch in Augsburg versuchen.» Herrlich habe beim Freiburg-Spiel gesehen, «wie die Mannschaft brennt». Bielefeld habe «um jeden Grashalm gekämpft und war trotzdem klar strukturiert».

