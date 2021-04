Werl (dpa/lnw) - Ein drei Jahre altes Mädchen hat mit seinem Laufrad in Werl (Kreis Soest) eine Seniorin angefahren. Die 79-jährige Spaziergängerin sei daraufhin am Donnerstag im Kurpark gestürzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls.

Von dpa