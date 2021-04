Verdi ruft in neun Ländern zu Warnstreik beim Tüv auf

Hamburg (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat in der Tarifauseinandersetzung beim Technischen Überwachungsverein Tüv für kommenden Mittwoch in neun Bundesländern zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Brandenburg, teilte Verdi Hamburg am Freitag mit. Die Beschäftigten sollen dabei rund eine Woche vor der fünften Verhandlungsrunde zum ersten Mal in der Tüv-Geschichte von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr in einen sogenannten stay@home-Streik gehen. Sie sollen zu Hause bleiben, um Corona-Infektionen zu vermeiden.

Von dpa