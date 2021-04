Bochum (dpa) - Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia will seinen Mietern mehr Ökostrom verkaufen. «Wir werden das Geschäftsfeld Photovoltaik stark ausbauen», kündigte Vorstandschef Rolf Buch am Freitag in der Online-Hauptversammlung des Dax-Konzerns an. Bereits heute erzeugten Solaranlagen auf den Dächern von Vonovia-Wohngebäuden rund 15 000 Megawattstunden Strom im Jahr. Das seien knapp 20 Prozent des gesamten von Vonovia selbst an die Mieter gelieferten Stroms. Nach ersten Planungen könnte mit Solaranlagen auf etwa einem Drittel der Vonovia-Häuser rund 180 000 Kilowattstunden regenerativer Strom erzeugt werden.

Von dpa