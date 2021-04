Kutschaty: Laschet hat Vertrauen «schwer überstrapaziert»

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vorgeworfen, das Vertrauen der Bürger in der Corona-Pandemie «schwer überstrapaziert» zu haben. Das, was er am Osterwochenende als «Brücken-Lockdown» vorgeschlagen habe, hätten die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne), zuvor inhaltlich auch schon gefordert. «Ihr Vorschlag vom Ostermontag ist ein einziges Plagiat, das ist peinlich, das zerstört Vertrauen», sagte Kutschaty am Donnerstag in einer Landtagsdebatte in Düsseldorf. «Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn irgendwann die Kanzlerin dann sagt: «Jetzt reicht's mir! Wir regeln das bundesgesetzlich.»»

Von dpa