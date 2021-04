Ministerium verbietet Rockergruppierung der Bandidos

Durchsuchungen gab es nach Angaben der Polizei in Dortmund an 28 Objekten in Nordrhein-Westfalen. Betroffen waren Objekte in Hagen, Dortmund, Lünen, Lüdenscheid, Altena, Schwerte und Köln. An dem Einsatz waren auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei beteiligt. Bei den Maßnahmen wurde auch die Verbotsverfügung zugestellt. Ziel der Aktion sei zudem, Vereinsvermögen und Beweismittel sicherzustellen, erklärte die Polizei.

