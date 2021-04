Kramaric auf der Bank: Wolf nimmt drei Wechsel vor

Sinsheim (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim startet zum Abschluss des 28. Bundesliga-Spieltags ohne Andrej Kramaric. Der WM-Zweite aus Kroatien, der wegen einer Sprunggelenkverletzung zuletzt ausfiel, steht am Montagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen zwar im Kader, wurde von Trainer Sebastian Hoeneß aber nicht in die erste Elf berufen. Stattdessen bilden Ihlas Bebou und Christoph Baumgartner die TSG-Offensive, die nach drei Niederlagen in Serie die sportliche Wende herbeiführen soll.

Von dpa