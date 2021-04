«Deutscher Liederabend»: Heino verärgert über Tonhalle

Düsseldorf (dpa/lnw) - Sänger Heino (82) und die Düsseldorfer Tonhalle streiten sich um einen «deutschen Liederabend». «Wir stören uns an dem etwas tümelnden Untertitel», sagte eine Sprecherin des Konzerthauses am Montag auf Anfrage. Deswegen werde man diesen Abend mit diesem Untertitel nicht selbst bewerben. Die für 8. Oktober in der Tonhalle geplante Veranstaltung könne aber natürlich stattfinden. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Von dpa