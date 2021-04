Klagen zu Testpflicht an Schulen und Einreise aus Südafrika

Münster (dpa/lnw) - Am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster sind neue Klagen im Zusammenhang mit Corona-Regeln eingegangen. Eine Schule in freier Trägerschaft aus dem Kreis Euskirchen klagt dagegen, Schüler ohne Corona-Test oder negativen Nachweis vom Unterricht ausschließen zu müssen. Wann das OVG in dieser Frage entscheiden wird, ist nach Angaben einer Sprecherin noch offen. Derzeit gibt es in NRW mit Ausnahmen der Abschlussklassen keinen Präsenzunterricht.

Von dpa