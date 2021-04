Friedhelm Funkel soll beim 1. FC Köln zum Retter in der Not werden. Der 67 Jahre alte Fußballlehrer kommt als Nachfolger von Markus Gisdol zu den akut abstiegsgefährdeten Rheinländern. Schon am Samstag muss der neue Trainer mit dem FC in Leverkusen liefern.

Von dpa